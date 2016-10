Der steinreiche Unternehmer Chris Thorne will eigentlich nur die hübsche Diane beeindrucken und lädt die Anwältin zu einer kleinen Spritztour mit seinem Auto ein. Begleitet werden die beiden von Renalda und Fausto, zwei von Chris' Bekannten. Als die vier in einer Kleinstadt ein Stoppschild übersehen, werden sie verhaftet und geraten in den größten Albtraum ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen