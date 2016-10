TNT Film 08:00 bis 09:35 Komödie Ein Draufgänger in New York USA 1982 20 40 60 80 100 Merken Statirische Komödie mit Peter O'Toole, der als Filmidol mit einer Vorliebe für's Trinken im Vorfeld seines Auftrittes bei einer Live-TV Show unter den TV Fernseh Produzenten die Fetzen fliegen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter O'Toole (Alan Swann) Mark Linn-Baker (Benjy Stone) Jessica Harper (K.C. Downing) Joseph Bologna (King Kaiser) Bill Macy (Sy Benson) Lainie Kazan (Belle Carocca) Anne de Salvo (Alice Miller) Originaltitel: My Favorite Year Regie: Richard Benjamin Drehbuch: Norman Steinberg, Dennis Palumbo Kamera: Gerald Hirschfeld Musik: Ralph Burns

