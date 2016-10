Syfy 04:05 bis 04:50 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Tosk, der Gejagte USA 1993 Stereo 16:9 Merken Durch das Wurmloch kommt ein schwer beschädigtes Raumschiff und dockt bei DS9 an. Chief O'Brien fühlt sich dessen Piloten Tosk sofort freundschaftlich verbunden, obwohl das seltsame Wesen nicht viel mehr als seinen Namen sagen kann. Er findet heraus, dass Tosk in seiner Welt dazu bestimmt ist, gejagt und ehrenvoll getötet zu werden. Und seine Jäger haben ihn auf der Station bereits aufgespürt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Colm Meaney (Chief O'Brien) Scott MacDonald (Tosk) Gerrit Graham (Der Jäger) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Corey Allen Drehbuch: Gene Roddenberry, Rick Berman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 471 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 281 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 201 Min. Daybreakers

Horrorfilm

ProSieben 03:40 bis 05:20

Seit 71 Min.