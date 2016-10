Syfy 02:35 bis 03:20 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Stigma USA 2003 Stereo 16:9 Merken Da sich T'Pol (Jolene Blalock) mit dem Pa'nar-Syndrom infiziert hat, fragt Doktor Phlox (John Billingsley) vulkanische Ärzte um Rat. Obwohl die Vulkanier alle mit Pa'nar erkrankten Lebewesen zutiefst verachten, lassen sie sich auf ein Treffen ein. Was keiner ahnt: Den Vulkaniern geht es bei ihrem Besuch gar nicht um Informationsaustausch. Sie sind lediglich an T'Pols genetischem Material interessiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) John Billingsley (Dr. Phlox) Melinda Page Hamilton (Feezal) Michael Ensign (Dr. Oratt) Bob Morrisey (Dr. Strom) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Gene Roddenberry, Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6