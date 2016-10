Syfy 00:20 bis 01:05 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Tollan-Triade USA 2000 Stereo 16:9 Merken Daniel (Michael Shanks) und Jack (Richard Dean Anderson) sollen in einer Gerichtsverhandlung auf dem Planeten der Trollaner, die Verteidigung ihres alten Freundes Skaara (Alexis Cruz) übernehmen. Der zweite Angeklagte ist der Goa'uld Klorel (Alexis Cruz), der von seinem Landsmann Zipacna (Kevin Durand) unterstützt wird. Das Gericht entscheidet, wer von den beiden Angeklagten weiterleben darf. Als Sam den Tollanern von ihrem Verdacht berichtet, dass Zipacna böse Absichten hat, bringt sie damit Skaara in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) D. Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Alexis Cruz (Skaara/Klorel) Frida Betrani (Lya) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Katharyn Powers Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6