Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Urgo USA 2000 Stereo 16:9

Jack (Richard Dean Anderson) und seine Leute wollen auf einen Paradiesplaneten reisen, landen aber stattdessen wieder in der Stargate-Basis. Als sie erfahren, dass sie circa 15 Stunden unterwegs waren, ist das Chaos groß. Dr. Fraiser (Teryl Rothery) untersucht das Team und findet kleine Mikrochips in den Gehirnen, die sich nicht ohne weiteres entfernen kann. SG 1, die in Quarantäne gesetzt wurden, hören Stimmen von einem Mann, der sich "Urgo" nennt.

Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Suanne Braun (Hathor) Tony Amendola (Bra'tac) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Tor Alexander Valenza Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6