Animal Planet 02:10 bis 02:55 Dokumentation Yao Ming - Kampf dem Elfenbeinhandel NZ 2014 Yao Ming ist ein großer Mann mit großer Mission. Der ehemalige NBA-Basketballstar begibt sich auf eine Reise nach Afrika, um das Geschäft mit Elfenbein und Rhinozeroshörnern zu bekämpfen. Zusammen mit der Tierschutzorganisation WildAid möchte er die brutalen Machenschaften des millionenschweren Schwarzhandels aufdecken und wird dabei selbst Zeuge der blutigen Jagd. Für Ming ist der Kampf gegen den Elfenbeinhandel eine Herzensangelegenheit. Obwohl der Handel illegal ist, werden jedes Jahr 30 000 Elefanten nur für ihre Stoßzähne getötet. Gerade in seinem Heimatland China ist die Nachfrage nach dem "weißen Gold" besonders groß. Wird er es schaffen, die 1000 Jahre alte chinesische Tradition des Elfenbeinkonsums zu stoppen und Bewusstsein für den Schutz der Elefanten zu schaffen? Originaltitel: Saving Africa's Giants with Yao Ming