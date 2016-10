Animal Planet 16:30 bis 17:15 Dokumentation Die Klapperschlangen-Jäger USA 2012 Merken Der texanische Schlangen-Jäger Jackie Bibby und seine Jungs setzen normalerweise keinen Fuß in den alten Steinbruch, denn hier sind Bisswunden vorprogrammiert. Die Reptilien können sich in den zahlreichen Felsspalten sehr gut verstecken und blitzschnell zubeißen, sobald sie sich gestört fühlen. Doch in dieser Episode müssen die Männer eine Ausnahme machen, denn das Team braucht dringend "Frischfleisch" für einen Weltrekordversuch: Jackie will in Kürze zusammen mit 24 quicklebendigen Klapperschlangen in einem Schlafsack kuscheln. Das wäre dann mit einer Schlange mehr, als der amtierende Titelhalter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattlesnake Republic