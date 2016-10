National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation In schräger Gesellschaft Ritterspiele und FKK USA 2013 2016-10-21 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Darren McMullen fährt heute nach Polen um mit Männern zu trainieren, die von der Vergangenheit so besessen sind, dass sie sogar mittelalterliche Ritterkämpfe austragen. Danach geht es weiter nach Norditalien, wo er einen Einblick in den ungewöhnlichen Glauben der spirituellen Gemeinschaft in Damanhur bekommt. Sie führen ihn durch ihr Labyrinth tief in Fels geschlagener, handbemalter Tempel. Und im Herzen Englands trifft er in Großbritanniens größtem Nudistenlager nackte Menschen, die ihn dazu ermutigen, bei ihnen mitzumachen, bis er schließlich alle Hüllen fallen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders With Darren McMullen