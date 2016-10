National Geographic People 08:25 bis 09:10 Dokumentation Fearless Cook Borneo K 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Regenwald von Borneo besucht Kiran Jethwa das Volk der Iban, um mehr über ihre exotischen Lebensmittel zu erfahren. Gemeinsam mit ihnen geht der kenianische Koch auf die Jagd nach einer essbaren Froschart. Am darauffolgenden Tag begleitet der "Fearless Cook" eine Gruppe Dorfbewohner bei ihrer Suche nach Wildschweinen. Nach sechs anstrengenden Stunden stellen die Jagdhunde schließlich eine unerwartete Beute. Zurück im Dorf bereitet Kiran für seine Gastgeber einen üppigen Braten mit Ingwerreis, gefüllten Bambussprossen und einer köstlichen Marinade zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: The Fearless Chef

