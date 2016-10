Der ehemalige Kleinkriminelle Terry Noonan hat die Seiten gewechselt und arbeitet nun als verdeckter Ermittler gegen das organisierte Verbrechen. Sein neuer Auftrag führt ihn nach Jahren in sein heimatliches Viertel in New York zurück - das berühmt-berüchtigte Irenviertel "Hells Kitchen". Dort wird er nach anfänglichem Misstrauen in die Reihen der Verbrecherorganisation von Frankie aufgenommen. Mit dessen Bruder Jackie er früher befreundet war. Nachdem Noonan wieder Zugang zu der Familie gefunden hat, leben auch seine Gefühle für seine Jugendliebe Kathleen, der Schwester der beiden Gangster, wieder auf. Die inneren und äußeren Konflikte spitzen sich zu. Noonan muss sich entscheiden, wo er hin gehört. Es kommt zu einem gewaltigen Showdown. In Google-Kalender eintragen