Kinowelt 01:25 bis 02:50 Horrorfilm The Wicker Man GB 1973 16:9 Nach dem spurlosen Verschwinden eines jungen Mädchens führen seine Nachforschungen Ermittler Neil Howie nach Summerisle, einer entlegenen Insel vor der Küste Schottlands. Die mysteriöse Dorfgemeinschaft scheint alles andere als erfreut über den ungebetenen Gast und hüllt sich in Schweigen. Doch Howie lässt sich nicht einfach abschütteln. Das seltsame Verhalten der Einheimischen, die einem heidnischen Fruchtbarkeitskult frönen, löst bei dem strenggläubigen Sergeant jedoch zunehmend Unbehagen aus. Sein Instinkt trügt ihn nicht, die Gemeinschaft ist in eine tödliche Verschwörung verwickelt. Der atmosphärische Genreklassiker wurde von der Acadamy of Science Fiction, Fantasy & Horrofilms als bester Horrorfilm prämiert! Schauspieler: Edward Woodward (Sergeant Howie) Britt Ekland (Willow) Christopher Lee (Lord Summerisle) Diane Cilento (Miss Rose) Ingrid Pitt (Bibliothekarin) Lindsay Kemp (Alder MacGreagor) Russell Waters (Hafenmeister) Originaltitel: The Wicker Man Regie: Robin Hardy Drehbuch: Anthony Shaffer Kamera: Harry Waxman Musik: Paul Giovanni Altersempfehlung: ab 16