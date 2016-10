Kinowelt 15:10 bis 17:05 Komödie Mein Onkel F, I 1958 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar© Spezialpreis der Jury, Cannes Der kleine Gérard Arpel wächst in einem absolut sterilen Haus auf, mit einem Vater mit Anzug und Aktentasche, einer Mutter mit Putzfimmel und jeder Menge Langeweile. Alles, was Spaß macht, ist verboten, denn es könnte schließlich Lärm oder Dreck verursachen. Wie gut, dass es Onkel Hulot gibt. Denn der ist so ganz anders, als all die anderen, roboterartigen Erwachsenen. Onkel Hulot wohnt im Dachgeschoss eines sehr alten Hauses, in dem die Welt noch in Ordnung ist. Weil eben längst nicht alles in Ordnung ist. Mit seinem Onkel hat Gérard jede Menge Spaß, weil der nämlich mit dem neumodischen Schnickschnack ebenso wenig anfangen kann wie er selbst. Doch die Eltern sehen es gar nicht gern, wenn ihr kleiner Sohn so viel Umgang mit dem schludrigen schwarzen Schaf der Familie hat, und darum muss zuhause alles schön sauber, fein und ordentlich wieder in Reih und Glied gebracht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Tati (Herr Hulot) Jean-Pierre Zola (Herr Arpel) Adrienne Servantie (Frau Arpel) Lucien Frégis (Herr Pichard) Betty Schneider (Betty) Jean-François Martial (Walter) Alain Bécourt (Gérard) Originaltitel: Mon oncle Regie: Jacques Tati Drehbuch: Jacques Tati Kamera: Jean Bourgoin Musik: Franck Barcellini, Alain Romans Altersempfehlung: ab 6