Kinowelt 13:25 bis 15:10 Komödie Henry's Crime USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Henry ist ein echter Verlierer. Er hat kein Glück, keine Ziele und noch weniger Ehrgeiz. Und als er von seinen Freunden dazu überredet wird, bei einem Einbruch das Fluchtauto zu steuern, geht das reichlich schief. Nur er wird geschnappt und landet unschuldig im Gefängnis. Nach seiner Entlassung beschließt Henry, zusammen mit seinem Knastkumpel Max, kurzerhand tatsächlich eine Bank auszurauben - schließlich hat er die Strafe dafür ja schon abgesessen. Um einen alten Schmugglertunnel, der vom Theater zur Bank führt nutzen zu können, muss er unbedingt die Hauptrolle in dem neuen Stück bekommen. Das klappt! Doch dann verliebt er sich dabei ausgerechnet in die schöne Hauptdarstellerin Julie. Plötzlich tauchen auch seine alten Freunde wieder auf und wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Dass dies nicht ohne Folgen für den geplanten Einbruch bleiben wird, ist klar! "Lässig charmanter Gangster-Komödien-Hit, der einfach Spass macht!" (Quelle: Screen DVD Magazin) "Krimikomödie mit herrlichem Wortwitz - anschauen!" (Quelle: Abendzeitung) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Henry Torne) Vera Farmiga (Julie Ivanova) James Caan (Max Saltzman) Peter Stormare (Darek Millodragovic) Judy Greer (Debbie Torne) Danny Hoch (Joe) Bill Duke (Frank) Originaltitel: Henry's Crime Regie: Malcolm Venville Drehbuch: Sacha Gervasi, David White Kamera: Paul Cameron Musik: Blake Leyh Altersempfehlung: ab 12