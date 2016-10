Kinowelt 10:10 bis 11:50 Actionfilm Get Carter - Die Wahrheit tut weh USA 2000 Nach dem Roman von Ted Lewis 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Jack Carter, der sich bislang als Schuldeneintreiber und Racheengel durchs Leben schlug, erfährt, dass sein Bruder Richie bei einem Verkehrsunfall gestorben ist, fährt er in seine Heimatstadt Seattle, um dem Begräbnis beizuwohnen. Schnell wird ihm klar, dass Richie nicht durch einen Unfall sein Leben verlor, sondern brutal ermordet wurde. Von Rachegedanken getrieben, macht sich Jack zusammen mit seiner Nichte Doreen auf die Suche nach dem Täter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Jack Carter) Miranda Richardson (Gloria Carter) Rachael Leigh Cook (Doreen Carter) Alan Cumming (Jeremy Kinnear) Mickey Rourke (Cyrus Paice) Michael Caine (Cliff Brumby) Rhona Mitra (Geraldine) Originaltitel: Get Carter Regie: Stephen T. Kay Drehbuch: David McKenna Kamera: Mauro Fiore Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16