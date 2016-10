Kinowelt 08:30 bis 10:10 Tragikomödie Make My Heart Fly GB 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ihre Heimat ist Leith, ein Stadtteil von Edinburgh. Die zwei besten Freunde Davy und Ally kehren nach dem Militärdienst endlich nach Hause zurück. Froh über den wiedergewonnenen Alltag stürzen sie sich mit großem Vergnügen ins Nachtleben. Auf Ally wartet seine Freundin Liz, Davys kleine Schwester, die wiederum ihren großen Bruder mit ihrer besten Freundin Yvonne verkuppeln möchte. Und auch bei ihren Eltern Rab und Jean liegt nach 25 Ehejahren immer noch Liebe in der Luft. Alles läuft bestens - bis auf der Jubiläumsfeier eine Enthüllung aus Rabs Vergangenheit alles auf den Kopf stellt... Die zweite Regiearbeit von Schauspieler Dexter Fletcher ("Bube Dame König GrAs") fängt die Lebensfreude, die das gleichnamige schottische Erfolgsmusical berühmt machte, perfekt ein. Die sehr emotionalen Popsongs des schottischen Duos "The Proclaimers", u.a. Hits wie "I'm Gonna Be (500 Miles)", sind mitreißende Höhepunkte in einer zu Herzen gehenden, romantischen Geschichte, die der schottische Autor Stephen Greenhorn für die Leinwand adaptierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Mullan (Rab) Jane Horrocks (Jean) George MacKay (Davy) Antonia Thomas (Yvonne) Freya Mavor (Liz) Kevin Guthrie (Ally) Jason Flemyng (Harry) Originaltitel: Sunshine on Leith Regie: Dexter Fletcher Drehbuch: Stephen Greenhorn Kamera: George Richmond Musik: Paul Englishby Altersempfehlung: ab 6

