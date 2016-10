National Geographic Wildlife 00:10 bis 01:05 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Gefährliche Nähe USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Wer große Raubtiere aus nächster Nähe studieren will, braucht neben viel Mut und Fachwissen auch eine moderne Sicherheitsausrüstung. Reptilienexperte Dr. Brady Barr hat einen speziellen "Schutzmantel" entwickelt: Selbst als Krokodil getarnt schleicht er sich an ein kapitales Nilkrokodil heran! Außerdem zeigt Brady weitere spektakuläre Erfindungen, die sich Tierfilmer und Forscher zunutze machen, um sich in die Nähe von tierischen Killermaschinen zu wagen - ohne sofort in deren Rachen zu verschwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters