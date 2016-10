National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Tierische Außenseiter Die Nasenaffen Borneos USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Suche nach "Tierischen Außenseitern" beginnt für Lucy Cooke auf Borneo. Ihre Mission: Sie will den wohl schrägsten Primaten unseres Planeten aufspüren - den Nasenaffen. Doch um ein Exemplar ausfindig zu machen, muss sich die Abenteurerin erst einmal durch den undurchdringlichen Dschungel der weltweit drittgrößten Insel schlagen. Auf ihrem Weg durch das Dickicht begegnet Lucy aber noch zahlreichen anderen freakigen Kreaturen, die sich perfekt an das Leben in dieser feucht-heißen Region angepasst haben: tanzende Mistkäfer, fliegende Frösche, Koboldmakis, deren Augen größer als ihr Gehirn sind, und die Hardwick-Wollfledermaus, die ihren Tagesschlaf gern und oft in einer fleischfressenden Pflanze verbringt. Und auch der Nasenaffe ist schon in greifbarer Nähe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freaks & Creeps