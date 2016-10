National Geographic Wildlife 06:30 bis 07:15 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Unsanfter Riese USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Leslie hat vor einiger Zeit die Baby-Dogge Junior verletzt am Straßenrand aufgelesen. Seit Junior wieder genesen ist, hat er mehrere Personen gebissen. Sollte Cesar ihn nicht zähmen können, droht ihm wohl die Todesspritze. Malteser-Mischling Chloe ist zwar nicht ganz so groß, aber ähnlich bissig - besonders gegenüber Taylors Schwester Morgan. Weil Morgan allerdings ein Kind erwartet, möchte sie Taylor und Chloe erst wieder bei sich einladen, wenn der Hund sein aggressives Verhalten abgestellt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

