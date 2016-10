FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Unter der Oberfläche USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Russell Donovan, ein alleinerziehender Lehrer, wird tot in seiner Wohnung aufgefunden und seine 16-jährige Tochter Kelly scheint in der der Gewalt des Mörders zu sein. Der mutmaßliche Täter Tommy Fa'aloa war wohl mit Kelly zusammen, als ihr Vater umkam. Was ist also vorgefallen? Als das Five-0-Team herausfindet, dass Russell seine Tochter wohl oft misshandelt hat, scheint alles klar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Melanie Griffith (Clara Williams) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Bill Haynes, John Dove Kamera: Alan Caso Musik: Keith Power, Brian Tyler