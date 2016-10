FOX 13:50 bis 14:45 Actionserie Undercover Entführt BUL 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Baustelle von Damyanov und Jaro wurde eine antike Grabstätte entdeckt. Wenn das bekannt wird, bedeutet das erst mal Stillstand der Bauarbeiten. Jaro ist ziemlich wütend, aber Boyana weiß Rat. Sie kann ein Dokument besorgen, das die Grabstätte als kulturhistorisch uninteressant bewertet. Bevor sie das Dokument in Händen hält, wird sie entführt. Die Gangster wollen zehn Millionen, lassen sich aber von Jaro auf zwei Millionen runterhandeln. Jaro übergibt das Lösegeld und die Entführer haben es sehr clever angestellt, dass weder Martin und Ivo, noch die Polizei mitbekommen, wo die Übergabe stattgefunden hat. Aber die Entführer halten Wort, sie lassen Boyana frei. Doch die Baustelle ruht zunächst, denn mittlerweile hat die Presse von den antiken Grabungsstätten Wind bekommen. Sunny will endgültig weg von Ivo. Sie will mit Martin fliehen und er bringt sie in eine sichere Unterkunft. Aber die Flucht ist damit für Sunny nicht zu Ende. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Michal Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Hristo Mutafchiev (Alexander Mironov) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Kamera: Radoslav Gochev