FOX 12:05 bis 12:55 SciFi-Serie Doctor Who Roboter in Sherwood GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Im sonnendurchfluteten Sherwood Forest deckt der Doktor einen teuflischen Plan aus dem Weltall auf und geht eine unerwartete Allianz mit Robin Hood ein. Als ganz Nottingham in Gefahr ist, muss der Doktor entscheiden, wer echt ist und wer nicht. Ist es möglich, dass erfundene Helden tatsächlich existieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna-Louise Coleman (Clara Oswald) Sabrina Bartlett (Quayle's Ward) Peter Capaldi (The Doctor) Roger Griffiths (Quayle) Tom Riley (Robin Hood) Roger Ashton-Griffiths (Quayle) Ben Miller (The Sheriff of Nottingham) Originaltitel: Doctor Who Regie: Paul Murphy Drehbuch: Mark Gatiss Kamera: Mark Waters Altersempfehlung: ab 12