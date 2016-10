FOX 10:35 bis 11:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Wenn die Lichter ausgehen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus einer Universität in Los Angeles wird ein Gerät gestohlen, das starke elektromagnetische Impulse auslösen kann. Es ist imstande, die gesamte moderne Welt mit ihren Computern und elektrischen Geräten lahmzulegen. In den falschen Händen könnte dies verheerende Folgen haben. Das Team macht sich sofort an die Ermittlungen und stößt auf Professor Gareth Carlyle, den Erfinder des Geräts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Kevin Bray Drehbuch: Joe Sachs