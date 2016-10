Bibel TV 20:15 bis 21:50 Drama Sommerschnee, Summer Snow USA 2014 20 40 60 80 100 Merken Nach schwerer Krankheit ist Susan Benson gestorben und hinterlässt eine weitestgehend verstörte Familie, deren Herz und Seele sie stets war. Dan Benson, von Beruf Zahnarzt, hatte mit Haushalt, Kochen und Kindererziehung nie viel im Hut, und das ändert sich auch jetzt nicht. Also ist es an den Teenagerkindern, Verantwortung zu übernehmen und den Laden zu schmeißen. Auch Nesthäkchen Hallie will ihren Beitrag dazu leisten, richtet mit ihren gut gemeinten Versuchen jedoch meistens ein ziemliches Chaos an. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rachel Eggleston (Hallie Benson) David Chisum (Dr. Dan Benson) Cameron Goodman (Julie Benson) Garrett Backstrom (David Benson) Matthew Alan (Colton) Brett Rice (Mr. Jenkins) Shannon Kathleen Baker (Rachel) Originaltitel: Summer Snow Regie: Jeremy White, Kendra White Drehbuch: Jeremy White, Kendra White Musik: BJ Davis