ProSieben 07:35 bis 08:00 Comedyserie Two and a Half Men Tausche Rezept gegen Mutter USA 2006 16:9 HDTV Merken Evelyn ist entsetzt, als auf der Beerdigung einer Freundin niemand Trauer zeigt. Charlie und Alan prophezeien ihr allerdings, dass es bei ihr wohl nicht anders ablaufen würde. Beleidigt jagt sie ihre Söhne davon und bricht den Kontakt ab. Als Alan, Charlie und Jake zu ihrem Geburtstag auftauchen wollen, stellen sie fest, dass sich Evelyn eine Ersatzfamilie gesucht hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Wayne Wilderson (Roger) Tony Tripoli (Philip) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

