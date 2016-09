Phoenix 20:15 bis 21:15 Dokumentation Das neue Indochina Mopeds und Milliardäre in Vietnam D 2012 2016-09-30 00:45 Merken Die Zukunft in Vietnam riecht nach Zweitaktgemisch. Die vielen Mopeds lassen kaum Platz und kaum Sauerstoff zum Atmen. Und das Land hat noch viel vor. Die Vietnamesen haben in ihrer Geschichte die Chinesen, Franzosen und Amerikaner aus ihrem Land geworfen, und es mangelt der Nation seitdem nicht an Selbstbewusstsein. Moderne Drachensöhne lassen sich ungern etwas sagen, wissen im Zweifel alles besser und glauben an den Aufstieg ihres Landes zu einer mächtigen Mittelmacht in der Region. Der Vietnamkrieg liegt länger zurück, als die meisten Vietnamesen überhaupt denken können: Der größte Teil der Bevölkerung ist unter 30, hat weder die brutale Bombardierung durch die USA erlebt noch den Abzug der geschlagenen Supermacht. "Was interessieren uns die Geschichten von gestern?" Viele junge Leute zwischen Hanoi und Ho Chi Minh City, dem alten Saigon, winken einfach ab und schwingen sich auf ihre Motorroller. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das neue Indochina