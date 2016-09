Phoenix 10:45 bis 12:00 Sonstiges Rededuell: Clinton/Trump 2016 Merken Das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftsbewerber hat Hillary Clinton für sich entschieden. Die Demokratin überzeugte in der Hofstra University bei New York mit ihrem Faktenwissen. Mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump diskutierte sie in der anderthalbstündigen Debatte vor allem über Wirtschafts- und Sicherheitsfragen. Bis zur Wahl des 45. US-Präsidenten am 8. November treffen Clinton und Trump noch zweimal aufeinander. phoenix zeigt eine Zusammenfassung des TV-Duells. In Google-Kalender eintragen