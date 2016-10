Anixe HD 21:45 bis 22:45 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Das Ende eines Ausflugs D 1995 Merken Es sollte eine so schöne Reise werden: Der geschiedene Paul und sein siebenjähriger Sohn Felix sind schon am Bahnhof, als dem Jungen plötzlich übel wird. Die Ärzte können sich allerdings keinen Reim auf die Symptome von Felix machen - er hat hohes Fieber und schreckliche Krämpfe, eine eindeutige Diagnose gibt es nicht. Stephanie verständigt Felix' Mutter und erlebt eine böse Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Robert Rottschalk (Felix) Edgar M. Böhlke (Richie) Oliver Hasenfratz (Mücke) Antje von der Ahe (Silvie Hempel) David Müller (Veit Hempel) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer Altersempfehlung: ab 12