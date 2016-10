In den frühen 80er-Jahren sitzt Charlie Wilson (Tom Hanks) für Texas als Abgeordneter im US-Kongress. Er ist eher bekannt für seine diversen Affären und langen Partynächte als für sein politisches Engagement. Seine Ex-Geliebte Joanne Herring (Julia Roberts), eine der reichsten Frauen Amerikas, macht Wilson auf die Situation in Afghanistan nach der sowjetischen Invasion aufmerksam. Er beschließt, die afghanischen Freiheitskämpfer mit Waffen zu versorgen. Unterstützung erhält er von dem CIA-Agenten Avrakotos (Philip Seymour Hoffman). In Google-Kalender eintragen