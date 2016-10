ATV 14:00 bis 16:15 Drama Sehnsüchtig USA 2004 2016-10-09 09:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich steht der Investment-Banker Matthew (Josh Hartnett) kurz davor, die schöne Rebecca (Jessica Paré) zu heiraten. Doch dann glaubt er in einem Restaurant die Stimme seiner grossen Liebe Lisa (Diane Kruger) wieder zu erkennen. Vor zwei Jahren verschwand sie plötzlich von einem auf den anderen Tag spurlos. Er erzählt seinem alten Freund Luke (Matthew Lillard), der sich selbst gerade frisch verliebt hat, von dem Fast-Kontakt mit Lisa und versucht, ihren Spuren zu folgen. Als er die vermeintliche Lisa in einem Apartment ausfindig macht, ist die Überraschung gross: Die junge Frau (Rose Byrne) heisst Lisa und wohnt in der gleichen Wohnung, sieht aber komplett anders aus als Matthews Angebetete... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hartnett (Matthew) Rose Byrne (Alex) Matthew Lillard (Luke) Diane Kruger (Lisa) Christopher Cousins (Daniel) Jessica Paré (Rebecca) Amy Sobol (Ellie) Originaltitel: Wicker Park Regie: Paul McGuigan Drehbuch: Brandon Boyce Kamera: Peter Sova Musik: Cliff Martinez