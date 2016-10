ATV 2 20:15 bis 22:20 Komödie Mondsüchtig USA 1987 2016-10-12 00:10 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mama Castorini ist entzückt, als ihre Tochter Loretta verkündet, wieder heiraten zu wollen. Sie ahnt nicht, dass die biedere Buchhalterin ihren langjährigen Partner Johnny nur aus Bequemlichkeit ehelichen will. Doch dann reist Johnny zu seiner sterbenden Mutter nach Sizilien und Loretta entdeckt ihre leidenschaftlichen Gefühle für Johnnys kleinen Bruder Ronny. Damit fangen die Turbulenzen erst an, denn es ist gerade Vollmond und der sorgt bei Lorettas Familie schon seit jeher für einen gefühlsmäßigen Ausnahmezustand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cher (Loretta Castorini) Nicolas Cage (Ronny Cammareri) Vincent Gardenia (Cosmo Castorini) Danny Aiello (Johnny Cammareri) Olympia Dukakis (Rose Castorini) Fjodor Schaljapin (Großvater Castorini) Louis Guss (Raymond Cappomaggi) Originaltitel: Moonstruck Regie: Norman Jewison Drehbuch: John Patrick Shanley Kamera: David Watkin Musik: Dick Hyman Altersempfehlung: ab 12