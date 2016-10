"Barley" Blair ist ein britischer Verleger und sehr einfach gestrickt: Am liebsten liest er Bücher, hört Jazz-Musik und trinkt gerne Schnaps. Viel komplizierter gestaltet sich sein Leben nicht, bis ihm auf einer Dinnerparty geheime Aufzeichnungen eines russischen Physikers zugespielt werden, um diese zu veröffentlichen. Darin sind detaillierte Informationen zum sowjetischen Rüstungsprogramm enthalten. In den falschen Händen könnte das hochbrisante Dokument für enormen Zündstoff sorgen, deshalb betraut ihn der britische Geheimdienst mit genauen Nachforschungen in Russland. Unverhofft schlittert Blair in eine Welt voller Intrigen, Risiko und Gefahr, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt... In Google-Kalender eintragen