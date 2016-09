Phoenix 01:15 bis 01:45 Reportage Hier und Heute weltweit D 2016 Live TV Merken WELTWEIT-Reporter Michael Wigge hat sich viel vorgenommen. Im Wahljahr 2016 will er durch alle 50 US Bundesstaaten in 50 Tagen reisen - genau: 1 Tag, ein Bundesstaat. Er will endlich durch und durch verstehen, wie die Amis wirklich ticken und vor allem warum sie wen wählen wollen - Hillary oder Trump.Und um das herauszufinden, hat Wigge sich für jeden Bundesstaat eine Challenge, wie die Amerikaner sagen, also eine Herausforderung vorgenommen. So sprintet er durch die Vereinigten Staaten von Amerika auf den Spuren von Hillary Clinton und ihren Anhängern. In Chicago, im Bundesstaat Illinois, will er es schaffen, eine alte Freundin von Hillary zu finden, um zu erfahren, wie Hillary Demokratin wurde. Und dabei findet er heraus, dass ihre Wurzeln ausgerechnet in der Trump-Partei liegen. Und ausgerechnet in Vermont, einem der liberalsten Staaten der USA, fest in den Händen der Demokraten, will Wigge an einem Tag einen Trump-Anhänger finden, der Donald Trump wegen seines Bad Boy Images wählen will. Und daran beißt sich der Reporter fast die Zähne aus. Amerika hat die Wahl: WELTWEIT-Reporter Michael Wigge auf den Spuren der Demokraten und Hillary Clinton im Wahljahr 2016. Und nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Zeit (WDR Fernsehen, 26.9.2016, 22.10 Uhr) geht's weiter. Dann sprintet Wigge durch die USA auf den Spuren der Republikaner und Donald Trump. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Amerika hat die Wahl Regie: Michael Wigge