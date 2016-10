Niederlande 2 14:25 bis 15:20 Sonstiges Pauls Puber Kookshow NL 2016 HDTV Merken Met: Ronnie Flex is te gast. Gaat de hit "Drank en drugs" over zijn eigen gebruik? Hoe was hij als puber? * Kinderen van Chinese restauranteigenaren nemen de zaak niet over en daarmee verdwijnt de Chinees langzaam uit het straatbeeld. Sun Li maakt een van de populairste gerechten op de menukaart. * Vanaf 13 oktober draait de film Tonio in de bioscopen. Deze film gaat over de dood van de zoon van een schrijver. Susanne is op dezelfde manier haar zusje verloren en vertelt hoe dat tien jaar later nog steeds een enorme impact heeft op haar leven. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul de Leeuw Originaltitel: Pauls Puber Kookshow