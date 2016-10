Österreich 1 23:30 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Reinhold Schmölzer im Jazznacht-Studio / Johannes Thomas "Colors of Voices" im Wiener RadioCafe Merken Der aus Kärnten stammende Schlagzeuger und Komponist Reinhold Schmölzer legt mit der zweiten CD "Aerial Image" seines "Orchest/ra/conteur" erneut ein Werk vor, das vor Erzähllust nur so sprüht. Die Wortkombination von "Orchestra" und "Raconteur" ("Erzähler") gibt die programmatische Richtung vor, der die Musiker aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und den USA gerne folgen. Ines Reiger bittet Reinhold Schmölzer zum Gespräch und präsentiert den Mitschnitt des "Colors of Voices"-Projekts des Wiener Pianisten Johannes Thoma mit den Sängerinnen Teona Mosia, Caroline Auque, Christina Kapusta und Simone Humpeler vom 14. Juni 2016 im Wiener RadioCafe. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ines Reiger