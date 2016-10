Österreich 1 19:30 bis 22:30 Sonstiges Antonio Salieri: "Falstaff" Dramma giocoso in zwei Akten Dolby Digital Merken Dramma giocoso in zwei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christoph Pohl (Sir John Falstaff), Anett Fritsch (Mrs. Alice Ford), Maxim Mironov (Mr. Ford), Alex Penda (Mrs. Slender), Arttu Kataja (Mr. Slender), Mirella Hagen (Betty), Robert Gleadow (Bardolfo), Arnold-Schoenberg-Chor, Akademie für Alte Musik Berlin,