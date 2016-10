Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Bitte regulieren Sie mich! Zum Thema: Regeln, Paragraphen, Vorschriften Merken Wer auf den Straßen dieses Landes unterwegs ist, erlebt es täglich und überall: Schilder, Hinweise, Verbote ohne Ende, die uns sicher durch den Dschungel des modernen Daseins leiten sollen, und die vielen Mitbürger/innen, die sich gern als selbsternannte Polizist/innen, Bewährungshelfer/innen oder Moralapostel in den Dienst dieser Vorschriften stellen. Überall wird darauf hingewiesen, was erlaubt und was verboten ist - und zwar immer und nicht nach genauer Betrachtung der jeweiligen Situation. Beipackzettel, Speisekarten, Gebrauchsanweisungen: Manifestationen dessen, was das Leben an täglichen Katastrophen bereithält und eine Textschwemme, die selbständiges Denken zur überflüssigen Kulturtechnik degradiert. Es ist alles geregelt! Dem einen verursacht das Atemnot - dem anderen Wohlbehagen. Die "Ver-regulierung" trifft alle Lebensbereiche. Das hat etwa zur Folge, dass in der Architektur vieles nicht mehr möglich ist, und die Kosten explodieren ob der enormen Anzahl von Vorschriften, die bei jedem Bauprojekt einzuhalten sind. Oscar Niemeyers Entwürfe hätten bei uns keine Chance auf Realisierung, und eine Bau-Ikone der Moderne wie die Villa Beer von Joseph Frank würde von der Baupolizei heute nicht mehr kollaudiert werden. Die Stiegen zu eng, kein Handlauf, das Bad zu klein - das Leben ist lebensgefährlich! De-Regulierung ist ein beliebtes Schlagwort - doch die Klage über die zu vielen Regeln übersieht gerne, dass es für den Schutz der Schwachen immer Regeln bedarf. In unregulierten Verhältnissen setzen sich die Stärkeren durch. Die Finanzmärkte etwa sind allen guten Absichten zum Trotz auch im achten Jahr nach der Bankenkrise gar nicht oder kaum geregelt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ines Mitterer