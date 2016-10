Österreich 1 15:05 bis 16:57 Musik Apropos Musik Merken <bk>Georg Friedrich Haas: "Das kleine Ich-bin-Ich" für Kammerensemble und Sprechstimme (2016) (Text: Mira Lobe) (Klangforum Wien, Leitung: Johannes Kalitzke, Rezitation: Sabine Muhar) (Aufgenommen am 21. Juli 2016 im Großen Studio der Universität Mozarteum) <ek><bk>Benjamin Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra op. 34<ek><bk>Heinz Karl Gruber: Frankenstein!! Ein Pandämonium für Baritonstimme und Orchester nach Kinderreimen von H.C. Artmann<ek><bk>Ivan Eröd: Krokodilslieder für Bariton und Kammerorchester op. 28 u.a. (ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Leitung: Pinchas Steinberg; HK "Nali" Gruber, Dennis Russell-Davies; Pro Arte Kammerorchester Graz, Leitung: Wolfgang Bozic u.a.) In Google-Kalender eintragen Moderation: Nicole Brunner