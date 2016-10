Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Die erste Premiere der neuen Burgtheater-Saison am 24. September galt Goethes "Torquato Tasso", Philipp Hauß verkörpert in dieser Produktion den Titelhelden und ist heute zu Gast bei Renate Burtscher im Klassik-Treffpunkt. Seit 2002 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, hat der 1980 in Münster geborene Philipp Hauß bereits in vielen verschiedenen Produktionen mit fast allen wichtigen Regisseuren der Gegenwart (u.a. Luc Bondy, Andrea Breth, Alvis Hermanis, Peter Zadek) zusammengearbeitet. An den Ort seiner Ausbildung, das Max Reinhardt Seminar, kehrte er für eine eigene Regiearbeit zurück und inszenierte mit Studenten Elfriede Jelineks "Bambiland". Als Regisseur arbeitete er seit 2006 auch schon für das Kasino am Schwarzenbergplatz, das Garage X Theater Petersplatz und das Landestheater Niederösterreich. Neben dem "Torquato Tasso" ganz aktuell ist Philipp Hauß am Burgtheater noch in den "Drei Schwestern" von Tschechow und in der "Antigone" von Sophokles als Schauspieler zu erleben und immer wieder zu Gastspielen in München, Berlin und Hamburg eingeladen. Mehrere Inszenierungen, in denen er mitwirkte, wurden beim Berliner Theatertreffen vorgestellt. Erfahrungen bei Film und Fernsehen hat Philipp Hauß bereits auch gemacht, so z.B. 2004 in "Gespenster" (Regie: Christian Petzold) und "Lou-Andreas Salomé" (unter Cordula Kablitz-Post). Einblicke in die neu angelaufene Saison am Wiener Burgtheater und Ausblicke auf seine weitere Karriere als Schauspieler und Regisseur in diesem Klassik-Treffpunkt live von Philipp Hauß im Gespräch mit Renate Burtscher. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renate Burtscher Gäste: Gäste: Philipp Hauß (Schauspieler und Regisseur)