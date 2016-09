n-tv 16:10 bis 17:00 Dokumentation Geheime Krieger - Angriff auf Frankreich D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Die Anschläge von Paris waren koordinierte, islamistisch motivierte Attentate. Die Terroristen handelten im Sinne des so genannten Islamischen Staates, doch sie tun es stets verdeckt und im Geheimen. Trotzdem ist es Journalisten nun gelungen, sich sechs Monate lang in eine französische Terrorzelle einzuschleusen. Die n-tv Dokumentation gewährt einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen und in die Köpfe der Mitglieder. Wie geht es dort zu? Wie kommunizieren die Terroristen untereinander? Und was passiert, wenn plötzlich einer den abscheulichen Plan fasst, einen Anschlag in einer Konzerthalle zu verüben? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Geheime Krieger - Angriff auf Frankreich