Disney Channel 14:30 bis 14:55 Jugendserie Meine Schwester Charlie Folge: 95 Teddy oder Tennessee USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Teddy und Beaus Beziehung läuft gut und Beau kommt auch fantastisch in seinem Job und mit Bob klar. Doch als er ein Jobangebot aus seiner Heimatstadt bekommt, dass er einfach nicht ausschlagen kann, trifft er die harte Entscheidung Teddy zu verlassen und wieder nach Hause zu ziehen. Pj und Emmet versuchen Geld zu sparen und suchen einen weiteren Mitbewohner. Dumm nur das beide, ohne das Wissen des anderen, das Zimmer jemandem versprechen. Das führ dazu, dass am Ende vier Personen in dem kleinen Apartment leben. Schauspieler: Leigh-Allyn Baker (Amy) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Jaylen Barron (Lauren Dabney) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Leigh-Allyn Baker Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker Musik: Tim P., Stephen Phillips