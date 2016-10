Schweiz 1 02:30 bis 03:30 Krimiserie Line of Duty - Cops unter Verdacht Folge: 11 Der Caddy GB 2014 Stereo HDTV Merken Kate ist überzeugt: Es ist kein Zufall, dass Lindsay Denton sich für den Fall der verschwundenen Carly interessiert hat. Steve hingegen scheint sich voll und ganz auf Seite der Verdächtigen zu schlagen und sie schützen zu wollen. Sergeant O'Neill, der Beamte, der vor Lindsay den Vermisstenfall bearbeitete, wird befragt. Seine Verbindungen zum Attentat auf den geschützten Zeugen sind offensichtlich. Währenddessen schafft es der Mann, der von allen nur der Caddy genannt wird, weiterhin seine Identität zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keeley Hawes (DI Lindsay Denton) Martin Compston (DS Steve Arnott) Vicky McClure (DC Kate Fleming) Adrian Dunbar (PSupt Ted Hastings) Craig Parkinson (Cottan) Mark Bonnar (Dryde) Liz White (Jo) Originaltitel: Line of Duty Regie: Daniel Nettheim Drehbuch: Jed Mercurio Kamera: Ruairi O'Brien Musik: Carly Paradis Altersempfehlung: ab 16

