Schweiz 2 22:10 bis 22:20 Filme A Single Life NL 2014 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Pia eine geheimnisvolle Schallplatte abspielt, kann sie plötzlich durch ihr Leben reisen. Doch bekanntlich haben Zeitreisen immer ihre Tücken. Bei "A Single Life" ist Aufmerksamkeit geboten, die zwei Minuten vergehen schnell. "A Single Life" kommt aus dem Hause Job, Joris & Marieke. Die drei Niederländer haben sich während ihres Studiums an der Design Akademie in Eindhoven kennengelernt, seit 2007 haben sie ein gemeinsames Studio in Utrecht. Ihr neustes Werk "(Otto)" (2015) feierte am Internationalen Filmfestival Toronto Weltpremiere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Single Life Regie: Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Drehbuch: Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 203 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 22:13 bis 00:27

Seit 130 Min. Resident Evil

Horrorfilm

kabel eins 22:55 bis 00:40

Seit 88 Min. Navy CIS

Krimiserie

Sat.1 23:30 bis 00:25

Seit 53 Min.