Schweiz 2 21:40 bis 22:10 Comedyserie Come Fly with Me GB 2011 HDTV Während eines "zufälligen" Sicherheitschecks geht der oberste Einreisebeamte Ian Foot hart mit FlyLo Mitarbeiter Taaj ins Gericht, und an Bord beweist Fearghal deutlich, wie weit er für seinen Traum, als Steward of the Year nominiert zu werden, gehen würde. Der Happy-Burger-Mitarbeiter Tommy bekommt endlich die Chance, sich für ein Pilotentraining zu bewerben. Schauspieler: Matt Lucas (Keeley St Clair / Fearghal O'Farrell / Mickey Minchin / Prec) David Walliams (Melody Baines / Moses Beacon / Buster Bell / Ian Foot / Penn) Pippa Bennett-Warner (Lisa) Sally Rogers (Helen) John Kirk (Angry Dad) Alex Macqueen (Nut Allergy Passenger) Alix Wilton Regan (Françoise) Originaltitel: Come fly with me Regie: Paul King Drehbuch: Matt Lucas, David Walliams Altersempfehlung: ab 12