Edward Snowden zwengelde het debat aan over de miljoenen dossiers die de NSA wereldwijd verzamelde van gewone burgers. Een reconstructie hoe in de nasleep van 9/11 de NSA in Amerika een extreem en allesomvattend observatiesysteem heeft opgezet, aan de hand van interviews met medewerkers van de NSA, de overheid en klokkenluiders. Silicon Valley werkte nauw samen met de NSA en voorzag hen van informatie over miljoenen onwetende burgers. De Amerikaanse overheid haalde met hulp van de bedrijven uit de "Valley" en met steun van de telefoonbedrijven allerlei persoonlijke informatie van het net. Edward Snowden zwengelde een debat over privacy en overheidssurveillance aan met een bijzondere actie.