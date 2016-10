Bayern 2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Gesundheitsgespräch Für ein Ende in Würde. Ambulante Palliativmedizin und Hospizarbeit Merken Wie wollen wir sterben? Friedlich, sagen die meisten, und zwar im eigenen Bett. Wunsch und Wirklichkeit stimmen aber nicht überein: Tatsächlich versterben die meisten Menschen im Krankenhaus. Dabei haben wir in Deutschland Strukturen, die es uns ermöglichen sollen, am Ende unseres Lebens diesen letzten Wunsch nach den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. So gibt es ein gesetzlich gesichertes Recht auf eine sog. spezialisierte ambulante palliativmedizinische Versorgung (SAPV). Und es gibt ambulante Hospizdienste, die Kranke und Angehörige dabei begleiten, am Ende des Lebens Krankenhauseinweisungen zu vermeiden und stattdessen in der vertrauten Umgebung bleiben zu können. Doch gerade auf dem Land sind diese Strukturen noch nicht überall etabliert oder bekannt. Deshalb greift das Gesundheitsgespräch (0800/246 246 9) mit Dr. Marianne Koch das Thema auf. Mit im Studio wird auch ein Vertreter von DaSein sein, einem Verein, der seit 25 Jahren ambulante palliativmedizinische Versorgung und Hospizarbeit leistet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Ostner Gäste: Gäste: Dr. Marianne Koch