Amelia Mary Earhart - Flugpionierin, Frauenrechtlerin und Abenteurerin. Nur fünf Jahre nach Charles Lindbergh gelang ihr, was damals niemand einer Frau zugetraut hatte, sie überquerte im Alleinflug den Atlantik. In einer Rede meinte sie trocken: "Einige Aspekte des Fluges sind übertrieben dargestellt worden, fürchte ich. Es war viel spannender zu schreiben, ich sei mit den letzten Litern Treibstoff gelandet. Tatsächlich hatte ich noch über vierhundert (Liter). Und ich habe bei der Landung keine Kuh getötet - es sei denn, eine wäre vor Angst gestorben." Damit wurde sie auch zum ersten Menschen der zweimal den Atlantik überflogen hatte, denn sie hatte bereits 1928 als Passagierin diese 20-stündige Reise angetreten. Damals war bereits das schon eine Sensation. Dadurch dass sie eine Frau war wurde ihr wesentlich mehr Aufmerksamkeit gespendet als dem eigentlichen Piloten. Weibliche Fliegerinnen waren immer noch eine Kuriosität. In kürzester Zeit wurde sie zu einem Idol der jungen amerikanischen Frauen und sie verstand es auch diese Popularität zu nutzen. Sie wurde häufig zu Interviews und Vorträgen eingeladen und nutzte diese, um "die Frauen aus dem Käfig ihres Geschlechts herauszuholen". Als sie 1932 wirklich als erste Frau alleine von Neufundland bis Nordirland flog, war sie bereits eine Berühmtheit. Zahlreiche Rekorde und Ehrungen folgten. Mit ihren waghalsigen Flugmanövern wollte sie auch beweisen, dass Frauen zu technischen und körperlichen Höchstleistungen fähig waren. Immer wieder kritisierte sie das nach Geschlecht getrennte Bildungssystem und die unfairen Bedingungen für Frauen. Vor ihrem 40. Geburtstag machte sie sich an ihren spektakulärsten Rekordversuch - sie wollte als erster Mensch mit dem Flugzeug die Erde entlang des Äquators umrunden. 1937 war es soweit. Am 2. Juli hatte sie bereits drei Viertel der Strecke hinter sich gebracht als sie sich aufmachte den letzten Abschnitt ihrer Reise - den Pazifik, zu überqueren. Als letzter Zwischenstopp war die Howlandinsel geplant auf der sie aber nie landen sollte. Nach Problemen mit der Funkverbindung riss die Kommunikation ab. Am Boden wartete man vergebens auf ihr Flugzeug. Es startete eine gewaltige Suchaktion. 64 Flugzeuge und 8 Kriegsschiffe wurden von der US-Regierung entsandt um die wohl berühmteste Pilotin ihrer Zeit zu finden. Doch ergebnislos. Weder ihr Leichnam noch der ihres Navigators wurden bis heute gefunden, auch nicht das Flugzeug. Mit Archivmaterial, Interviews und dramatische Nachstellungen, zeigt diese Dokumentation den Preis, den diese außergewöhnliche Frau für ihre Leistungen bezahlt hat.