TV5 18:42 bis 20:15 Sonstiges Cellule de crise Mali: les secrets d'une guerre Le 11 janvier 2013, la France lance, seule, une offensive surprise au Mali. Quand une décision engage la vie de milliers de soldats contre un ennemi lointain, comment la machine d'État se met-elle en ordre de bataille - La diplomatie secrète, les pressions des politiques sur les militaires, les liaisons dangereuses de l'armée française avec les indépendantistes Touaregs, la délicate gestion des otages, les combats extrêmes de la bataille des Ifoghas et le face-à-face avec des enfants soldats. Retour sur la mise en oeuvre et les premiers mois de l'opération Serval vus de l'intérieur, avec les hommes et les femmes de l'ombre. Au final, la France a-t-elle rempli ses objectifs ?