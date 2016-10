OKTO 03:15 bis 03:30 Magazin baobab-tv Merken Baobab-tv stellt uns heute den in Ghana geborenen und in Graz lebenden Designer MAN NO CRY vor. Man No Cry steht für die Verschmelzung afrikanischer Elemente mit europäischem Design. Die Rückbesinnung auf die afrikanischen Wurzeln erfolgt mit Leichtigkeit, Spaß und innovativen Ideen. Wichtige Aspekte seiner Designs sind Up- und Recycling. So werden zum Beispiel getragene, guterhaltene Schuhe mit bunten Stoffen aufgewertet. Der hierfür verwendete Stoff besteht aus Stoffresten, die für ein ganzes Kleidungsstück nicht mehr verwertbar wären. In Google-Kalender eintragen