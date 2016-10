OKTO 11:00 bis 11:30 Magazin Misch Ma? Merken "Misch Ma?", sagen die Einen, "ein Potpourri wundervoller Melodien", die Anderen. So oder so sehen wir hier Spitzenmusik gepaart mit Spitzenvideos des internationalen Parketts. Von Deutschland bis Bosnien, von Russland bis Österreich, von HipHop bis zum Schlager und vom Pop bis zum Chanson. Die charmante Moderatorin Azra Haliliovi? präsentiert alles was unter die Haut geht und Spaß macht. Diesmal zu sehen: Nikki und Ell mit "Running Scared", Die bösen Mädchen mit "Ausländer", Zaz mit "Je Veux", Vlad Darwin mit "Naykrashcha", SK Invitational feat. TY mit "Ground" und HariMataHari mit "Sre?a". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Misch Ma?

